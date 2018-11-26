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لجنة الانضباط السعودية توقف بيتروس وبلعمري مباراة واحدة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:24 ص
لجنة الانضباط السعودية توقف بيتروس وبلعمري مباراة واحدة
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عمر عبدالعزيز
 
أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لاعبي فريقي الشباب والنصر، الجزائري جمال بن العمري، والبرازيلي بيتروس، مباراة واحدة لكل منها.

وجاء ذلك بعد أن شهدت مباراة النصر والشباب في الجولة الماضية طرد اللاعبين بعد الدخول العنيف من قبل بيتروس على لاعب الشباب ما أجبر الحكم على طرده مباشرة، في حين أوقف جمال بن العمري هجمة نصراوية بيده، كلفته البطاقة الحمراء مباشرة من حكم المباراة.

وألزمت لجنة الانضباط محترف النصر بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لإستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب منافس. 

ومن المقرر أن يغيب البرازيلي بيتروس عن مواجهة فريقه أمام الوحدة في الجولة المقبلة، في حين سيغيب بن العمري عن مواجهة الشباب أمام الاتفاق في ذات الجولة.
المزيد عن: مباراة النصر والشباب جمال بلعمري بيتروس النصر والشباب الشباب الدوري السعودي
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