لجنة الانضباط السعودية توقف بيتروس وبلعمري مباراة واحدة

أوقفت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، لاعبي فريقي الشباب والنصر، الجزائري جمال بن العمري، والبرازيلي بيتروس، مباراة واحدة لكل منها.





وجاء ذلك بعد أن شهدت مباراة النصر والشباب في الجولة الماضية طرد اللاعبين بعد الدخول العنيف من قبل بيتروس على لاعب الشباب ما أجبر الحكم على طرده مباشرة، في حين أوقف جمال بن العمري هجمة نصراوية بيده، كلفته البطاقة الحمراء مباشرة من حكم المباراة.





وألزمت لجنة الانضباط محترف النصر بدفع غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لإستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب منافس.



