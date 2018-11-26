الاتحاد يواصل التدهور.. والأهلي يقضي نزهته المفضلة لمدة أعوام 6 أعوام

نجح فريق الأهلي السعودي، في إنهاء ديربي جدة لصالحه، على حساب جاره الاتحاد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين 3-1 اليوم الأحد، حيث تفنن الأهلاويون في طرق تحقيق الفوز على جارهم الذي لم يعرف طعم الانتصار في الديربي منذ فترة طويلة.





وباتت مباريات الديربي أمام الاتحاد من أسهل المباريات التي تواجه نجوم الأهلي، منذ فترة ليست بالقصيرة وحتى في المباريات التي يتقدم فيها الاتحاد بالنتيجة يظهر الهدوء على لاعبي الأهلي، وكأنهم واثقون أنهم منتصرون في نهاية المباراة وإن تأخر وقت الانتصار في المباراة وفرح الاتحاديون بتقدمهم كما حصل اليوم.





ويحتفظ الأهلي برقم مميز في عدم الخسارة في الديربي بالدوري، بعدما وصل إلى 13 مباراة على التوالي، حيث حقق الفوز من خلالها في 7 مواجهات وتعادلا في 6 مواجهات.





ومنذ 2012 لم يعرف الاتحاد طعم الانتصار في الديربي، ونحن اليوم على مشارف توديع عام 2018، توقع الجميع أن يكون ديربي اليوم فرصة الاتحاديين لكسر العقدة الخضراء التي جثمت على صدورهم 6 أعوام كاملة، لكن كتيبة المدرب الأرجنتيني جويدي، لم تسمح لهم بفك العقدة وتذوق طعم الانتصار في الديربي الجداوي ولم تحتاج إلى أكثر من نصف ساعة لقلب النتيجة على الاتحاد.



