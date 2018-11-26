ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"الإستخارة" تحدد مستقبل عبدالفتاح عسيري مع الأهلي السعودي

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 12:04 ص
الإستخارة تحدد مستقبل عبدالفتاح عسيري مع الأهلي السعودي
طباعة
عمر عبدالعزيز
 
رفض عبد الفتاح عسيري، لاعب فريق الأهلي السعودي، الاحتفال بالهدف الذي سجله في مرمى الاتحاد (فريقه السابق)، والذي ضاعف به النتيجة لفريقه في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد.

وأحرز عسيري هدف الأهلي الثاني مستفيداً من تمريرة من زميله السوري عمر السومة عند الدقيقة 35 والذي اخترق الدفاع الاتحادي قبل أن يمرر كرة قرب منطقة الـ6 يارادات ولم يجد عسيري صعوبة في إيداعها بشباك فواز القرني.

وبرغم من حماس لاعبي الأهلي للاحتفال مع عسيري لكنه رفض الاحتفال احتراماً لمشاعر أنصار فريقه السابق.

وقال عسيري بعد المباراة: "أخطأت بالاحتفال أمام الاتحاد في المباراى السابقة، لذلك لم أحتفل في مباراة اليوم، ولن أحتفل بأي هدف مستقبلاً أمام الاتحاد".

وعن تجديد عقده مع الأهلي، قال عسيري: "لم أجدد عقدي حتى الآن، ولم أوقع مع الاتحاد.. والأهلي والاتحاد عينان في رأس، والاستخارة هي من ستحدد مصيري في الفترة المقبلة".
المزيد عن: فريق الاهلي عبدالفتاح عسيري الدوري السعودي اتحاد جدة واهلي جدة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بيرنلي
-
x
22:00
-
نيوكاسل يونايتد
الدوري الإسباني
ريال سوسييداد
-
x
22:00
-
سيلتا فيجو
الدوري الإيطالي
كالياري
-
x
21:30
-
تورينو
الدوري المصري الممتاز
حرس الحدود
-
x
14:45
-
وادي دجلة
بتروجيت
-
x
17:15
-
سموحة
الزمالك
-
x
20:00
-
الجونة
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/26/2018 1:50:10 AM