"الإستخارة" تحدد مستقبل عبدالفتاح عسيري مع الأهلي السعودي

رفض عبد الفتاح عسيري، لاعب فريق الأهلي السعودي، الاحتفال بالهدف الذي سجله في مرمى الاتحاد (فريقه السابق)، والذي ضاعف به النتيجة لفريقه في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد.





وأحرز عسيري هدف الأهلي الثاني مستفيداً من تمريرة من زميله السوري عمر السومة عند الدقيقة 35 والذي اخترق الدفاع الاتحادي قبل أن يمرر كرة قرب منطقة الـ6 يارادات ولم يجد عسيري صعوبة في إيداعها بشباك فواز القرني.





وبرغم من حماس لاعبي الأهلي للاحتفال مع عسيري لكنه رفض الاحتفال احتراماً لمشاعر أنصار فريقه السابق.





وقال عسيري بعد المباراة: "أخطأت بالاحتفال أمام الاتحاد في المباراى السابقة، لذلك لم أحتفل في مباراة اليوم، ولن أحتفل بأي هدف مستقبلاً أمام الاتحاد".



