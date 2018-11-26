مدرب الأهلي يدرس الدفع بحبيس دكة الاحتياط أمام ذئاب المقاولون العرب

يفكر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة محمد يوسف في الدفع بباسم علي في مركز الظهير الأيمن بمباراة الفريق الأحمر المقبلة أمام المقاولون العرب.

ويغيب الثنائي أحمد فتحي ومحمد هاني عن مباراة الأهلي المقبلة أمام المقاولون العرب، بسبب الإصابة، حيث يعاني الأول من مزق في العضلة الأمامية، فيما يعاني الثاني من جزع في مفصل الكاحل.

وعلى الرغم من غياب باسم عن المشاركة في المباريات مع الأهلي منذ فترة طويلة إلا أن ظهوره بشكل جيد في التدريبات يعزز من حظوظه في قيادة الجبهة اليمنى في مباراة المقاولون العرب.

ويستعد الأهلي لمواجهة المقاولون العرب مساء الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.