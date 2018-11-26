مفكر سياسي: روسيا تمتلك 9 آلاف رأس نووي



وقال "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، إن ترامب وبعض أعضاء الكونجرس الأمريكي على علاقة طيبة بمصر، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة أكبر قوة عسكرية واقتصادية وتكنولوجية ولديها اكتفاء ذاتي من البترول.



ونوه إلى أن الصين تمتلك أيضا قوة اقتصادية تنافس الشركات الغربية الكبرى، كما أن روسيا تمتلك 9 آلاف رأس نووي وقادرة من خلالها على تدمير الكرة الأرضية بالكامل 4 مرات.



توقع الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسى، استمرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة رئاسية ثانية ولكن سيواجه مرحلة صعبة خلال الفترة المقبلة.