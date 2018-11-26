مجدي يعقوب عن مركز القلب بالعاصمة الإدارية: عمل إنساني ويقدم الخدمة مجانًا



وأشار "يعقوب"، خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن مركز القلب عمل إنساني، مضيفًا: "مش هناخد فلوس من حد"، لافتًا إلى أنهم يجرون عمليات قلب لمرضى عمرهم يوم واحد.



ولفت إلى أن مركز القلب بأسوان يجري عمليات معقدة قد لا تجرى في أوروبا، مؤكدا أن مركزه للقلب ينتمي للشعب، ويقدم عمل إنساني.



قال الدكتور مجدي يعقوب، جراح القلب العالمي، إن مركز القلب المقرر إنشائه في العاصمة الإدارية سيكون مجانا مثل مركز أسوان.