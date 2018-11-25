خبير تحكيمي: بعد 10 جولات .. هناك انتقائية في استخدام "VAR"

أكد الخبير التحكيمي بقنوات "KSA sports" السعودية، محمد فودة، على أن تقنية الفيديو "VAR" ساهمت في تقليل الأخطاء المؤثرة، بعد مرور 10 جولات من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.





وأضاف فودة بعد ديربي جدة الذي انتهى أهلاويًّا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد: " هناك تباين في استخدام تقنية الفيديو المساعدة للحكام VAR، تُحتسب حالات بواسطة التقنية لكنها تحدث في مباريات أخرى ولا يتم استخدامها".



