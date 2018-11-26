عبدالمنعم سعيد عن أحكام قضية اغتيال النائب العام: "المتهمون أخذوا حقهم"



وأوضح أن الحكم في قضية النائب العام يوضح أن القاضي قام بعملية تمحيص جيدة فهناك متهمون حُكم عليهم بالإعدام وآخرون بالمؤبد وآخرون أخذوا براء، مشددًا على ضرورة تصدير صورة شاملة عن قضية النائب العام للرأي العام الدولي لإيضاح مدة التقاضي وتفاصيل الجريمة.



علق الدكتور عبدالمنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسى، على حكم محكمة النقض، بتأييد حكم الإعدام على 9 متهمين فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات قائلًا: "المتهمون أخذوا حقهم في التقاضي لأنهم على ذمة القضية منذ أكثر من 3 سنوات".وقال "سعيد" خلال لقائه مع برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، مساء الأحد، أن البلاد المتحضرة تحافظ على حق التقاضي والدفاع والادعاء قبل إصدار الأحكام القضائية.ونوه إلى أن القضية تم تفنيدها ونظرها أربع قضاة وهو ما يعنى مرورها على كل درجات التقاضى، مؤكدًا أن القانون المصري لا يختلف في جوهره عن الدول الأوروبية.