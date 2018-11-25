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"صحة المنوفية" تكشف عن الحصيلة النهائية لحادث معدية الموت

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 11:33 م
صحة المنوفية تكشف عن الحصيلة النهائية لحادث معدية الموت
وزارة الصحة
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أمنية فوزي
 
قال نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، إنه أعلن الطوارئ في المستشفيات فور علمه بحادث غرق المعدية.

وكشف "حفناوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد"، مع سعيد حساسين، عن أعداد المتوفين والمصابين، قائلًا إن عدد المتوفين 5؛ بينهم طفلين عمرهم 14 عامًا، ويوجد 6 إصابات.

وأضاف: "لم نتحرك من مستشفى الشهداء حتى حضرت النيابة العامة وناظرت الجثث، واستخرج الأهالي تصاريح الدفن، وتسلم الأهالي الجثث".
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