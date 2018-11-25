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تعديلات جديدة في القسم الثاني بسبب منتخب الشاطئية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:51 م
تعديلات جديدة في القسم الثاني بسبب منتخب الشاطئية
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مصطفي الجندي
 
قررت لجنة مسابقات القسم الثاني بالاتحاد المصري لكرة القدم تعديل مواعيد بعض المباريات في دوري القسم الثاني، نظرا لانضمام عدد من لاعبي النصر للتعدين وسيراميكا كليوباترا وبورتو السويس لمنتخب الكرة الشاطئية المشارك في بطولة الأمم الإفريقية التي ستقام في شرم الشيخ، وذلك على النحو التالي :


- إقامة مباراة النصر للتعدين وبني سويف في الأسبوع الثاني عشر يوم الاثنين 31 ديسمبر المقبل بدلا من الخميس 6 ديسمبر.


- إقامة مباراتي جمهورية شبين وسيراميكا كليوباترا، وبورتو السويس والشمس في الأسبوع الثاني عشر يوم الاثنين 31 ديسمبر بدلا من الخميس 6 ديسمبر.


- إقامة مباراتي جمهورية شبين والقناة، وسيراميكا كليوباترا وبورتو السويس المقدمتين من الأسبوع الرابع عشر يوم الأربعاء 26 ديسمبر بدلا من السبت 29 ديسمبر.


- إقامة مباراة الشمس والزرقا المقدمة من الأسبوع الرابع عشر يوم الأربعاء 26 ديسمبر بدلا من الخميس 27 ديسمبر.

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