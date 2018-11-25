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"التضامن" تكشف الحالات المستبعده من مظلة الحماية الاجتماعية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:13 م
التضامن تكشف الحالات المستبعده من مظلة الحماية الاجتماعية
نيفين القباج
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أمنية فوزي
 
كشفت نيفين القباج، نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية، عن الحالات التي يتم فيها استبعاد الأسر من مظلة الحماية الاجتماعية، موضحة أنه يتم استبعاد الأسر بناء على بحث يقيس حالة الأسرة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق عوامل كثيرة.

وقالت "القباج"، خلال حوارها مع برنامج ما وراء الحدث"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" مساء الأحد، إنه يتم الاستبعاد إذا كانت الأسرة تمتلك سيارة، أو لديها عقار محل سكن آخر غير محل سكنها، لافتة إلى أن 70% من الأسر الريفية تمتلك عقار خاصبها.

وأضافت أنه يتم استبعاد الأسرة إذا كان الأطفال في مدارس خاصة، وإذا كانت الأسرة التي لديها حيازة زراعية أكثر من نصف فدان.
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