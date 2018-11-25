ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الجيش اليمنى يسيطر على حصن "باقم" والقرى المحيطة به فى صعدة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:48 م
الجيش اليمنى يسيطر على حصن باقم والقرى المحيطة به فى صعدة
الجيش اليمنى
طباعة
وكالات
 

تمكن الجيش اليمنى من السيطرة على تبة "رمدان" وحصن "باقم" والقرى المحيطة به بشكل كامل بعد معارك عنيفة مع ميليشيا الحوثى الانقلابية بمحافظة صعدة.

 

وقالت مصادر عسكرية لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) إن قوات الجيش شنت هجوما واسعا على مواقع الحوثيين فى باقم، وكبدتهم خسائر كبيرة فى الأرواح والعتاد فيما وتمكن الفريق الهندسى فى محور علب من نزع أكثر من 500 لغم فى مديرية باقم محافظة صعدة.

 

وحسب المصادر اليمنية فإن المعارك لا تزال مستمرة، وان تعزيزات كبيرة لقوات الجيش وصلت بهدف استكمال تحرير مركز مديرية باقم.

 

المزيد عن: صعدة باقم اليمن الحوثيين الجيش اليمنى
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
1
x
18:40
3
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
15:30
2
آرسنال
وولفرهامبتون
0
x
18:00
2
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
1
x
17:15
0
بلد الوليد
فياريال
0
x
21:45
0
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
0
x
16:00
0
كييفو فيرونا
لاتسيو
1
x
19:00
1
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
4
x
15:15
3
إنبي
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
1
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
0
x
20:00
0
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 10:20:04 PM