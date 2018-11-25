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ولي العهد يصل المنامة.. وملك البحرين يقلده وسام الشيخ عيسى بن سلمان

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:42 م
ولي العهد يصل المنامة.. وملك البحرين يقلده وسام الشيخ عيسى بن سلمان
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الفجر السعودي
 

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إلى العاصمة البحرينية المنامة، مساء الأحد، وكان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في مقدمة مستقبليه.

 

وقلّد ملك البحرين، الأمير محمد بن سلمان، وسام الشيخ عيسى بن سلمان تقديرا لإسهاماته.

 

وكان ولي العهد، غادر في وقت سابق مساء الأحد، العاصمة الإماراتية أبوظبي في طريقه إلى مملكة البحرين، وهي المحطة الثانية بجولته الإقليمية التي تشمل عدداً من الدول العربية.

 

وقبيل المغادرة، قال الأمير محمد بن سلمان: “تربطنا بالإمارات علاقات متميزة وخاصة ورغبة مشتركة لتعميق التعاون”.

 

وكان ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد في وداع ولي العهد لدى مغادرته البلاد بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات استغرقت 3 أيام.

 

وبعث الأمير محمد بن سلمان ببرقيتي شكر إلى رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبوظبي.

 

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