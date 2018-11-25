رئيس بوكا جونيورز: هناك لاعبين إصابتهم خطيرة.. وقدمنا أدلة إدانة جماهير ريفيربليت

شدد رئيس نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، أنجليشي، أن ما قامت به جماهير ريفيربليت من إعتداءات على لاعبي فريقه، هو أمر محزن لجميع اللاعبين، ولمشجعي الفريق.





وقال أنجليشي خلال المؤتمر الصحفي لفريقه: "بالأمس كان هناك عداء غير عادي نتعرض له ، مقاطع الفيديو تؤكد الكلام".





وأضاف: "فئه من مشجعي ريفربليت وليس الجميع من قام بالاعتداء".





وكشف بقوله: "هناك لاعبين لايمكنهم النظر جيدا ، واخرين لديهم مشاكل في التنفس، لم ارد ان تلعب المباراة بسبب الحالة الصحية السيئة للاعبين".





وواصل: "بالأمس قدمنا شكوى لما حصل من احداث".





وتابع: "نحن ندين لمشجعي البوكا بالكثير".





وأكمل: "أمس قدمنا مقاطع الفيديو والصور لأعضاء الكونميبول".





واستطرد: "نتمنى من الكونميبول اتخاذ الاجراءات الحقيقية والسليمة في مثل هذه المواقف".



