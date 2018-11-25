تركي آل الشيخ لـ"عبد الله السعيد": "يا لعيب"

أثني المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، على أداء المصري عبد الله السعيد المحترف ضمن صفوف فريق أهلي جدة.

وتلقي السعيد إشادة واضحة من المستشار تركي آل الشيخ، بعد هدفه اليوم في شباك الاتحاد خلال لقاء "ديربي جدة"، بالدقيقة 76 من زمن الشوط الثاني.





وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر كتب فيها: "عبدالله السعيد لعيب".