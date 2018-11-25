شركة صينية تحتل مكان توتال الفرنسية في إيران

أعلن وزیر النفط الإیرانی، بیجن نامدار زنكنة، بأن شركة "سی أن بی سی" الصینیة حلت بدلا عن شركة "توتال" فی مشروع تطویر المرحلة 11 من حقل "بارس الجنوبی" الواقع جنوب إیران.

ونوه زنكنة إلى أن الشركة الصینیة لم تبدأ عملها بعد مؤكدا أنه ینبغی أن نتباحث مع شركة "سی ان بی سی" الصینیة لیتم تحدید موعد بدءها الأنشطة العملانیة والتنفیذیة.





وقبل أكثر من عام تم توقیع الاتفاقیة الخاصة بتطویر المرحلة 11 من حقل "بارس الجنوبی" بین شركات "توتال" الفرنسیة بحصة 50.1% و"سی ان بی سی" الصینیة بحصة 30% و'بتروبارس' الإیرانیة بحصة 19.9 %، إلا أن شركة "توتال" وبعد خروج أمريكا من الاتفاق النووی أعلنت بأنها ستترك المشروع إن لم تحصل على إعفاء من أمريكا.





وحلول الشركة الصینیة بدل الفرنسیة یعنی أنها اصبحت الآن تمتلك حصة 80.1% في الاتفاقیة وبناء علیه ینبغی علیها وضع استثمارات بقیمة نحو 4 ملیارات دولار فی مشروع تطویر المرحلة 11 من حقل "بارس الجنوبی" للغاز.





ومنحت إيران شركة "توتال" فرصة شهرین للحصول على ترخیص من أمريكا إلا أن هذه الشركة أعلنت أخیرا بأن أمريكا لم توافق على منحها إعفاء وبالتالي تركت المشروع.