بعد حلا شيحا ونوارة نجم.. فنانة مصرية تخلع الحجاب (ًصور)

تسبب ظهور الفنانة المصرية هالة فاخر، دون حجاب، في برنامج "اللعيب"، على فضائية "إم بي سي مصر"، في إثارة جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت هالة، أعلنت منذ سنوات عن ارتدائها الحجاب، ثم بدأت تتخلى عنه، على طريقة الفنانة صابرين، من خلال ارتداء شعر مستعار “باروكة”، في الأعمال الفنية التي تشارك فيها، ثم تعود وترتديه مرة أخرى حتى ظهرت أخيرا بالشعر المستعار للمرة الأولى إعلاميًّا.

وجاء ظهورها بشعر مستعار لونه أحمر، ليثير عاصفة من الجدل، وانهالت الانتقادات عليها، حيث اتهمها النشطاء بأنها تدَّعي أنها محجبة في الوقت الذي لا تلتزم فيه بمقاييس الحجاب ومعاييره في أي ظهور لها.