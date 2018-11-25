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بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:45 م
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
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ميسون أبو الحسن - تصوير: ولاء غنيم
 
نظمت مؤسسة الأهرام، احتفالية مساء اليوم، بمناسبة مرور مائة عام على مولد الشيخ زايد آل نهيان، لتواكب احتفالات دولة الإمارات بهذه المناسبة؛ حيث أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، أن عام 2018 في دولة الإمارات سيحمل شعار "عام زايد"، ليكون مناسبة وطنية تُقام للاحتفاء بالشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

جاء ذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام ونقيب الصحفيين، وسفير الإمارات بمصر مبارك الجنيبي.

كما شارك بالاحتفالية المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، وسامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

وشارك أيضًا الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

وشملت الاحتفالية إطلاق فعاليات الاحتفال بالمؤوية، وشملت إقامة معرض صور عن الشيخ زايد أمس، بقاعة هيكل بمقر المؤسسة.
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
بحضور وزراء.. 'الأهرام' تنظم احتفالية 'زايد في قلوب المصريين' (صور)
المزيد عن: مؤسسة الأهرام زايد في قلوب المصريين بوابة الفجر الفجر الشيخ زايد آل نهيان احتفالية زايد في قلوب المصريين أخبار الفجر
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