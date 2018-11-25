تعرف على موعد طرح فيديو كليب "لولاك حبيبي" لتامر حسني

استقر الفنان تامر حسني، علي موعد طرح الفيديو كليب لأغنية"لولاك حبيبي" ، في موسم رأس السنة الجديدة، للاحتفال مع جمهوره بهذه المناسبة.

أغنية"لولاك حبيبي" من كلمات وألحان تامر حسني، توزيع جلال الحمداوي، وهي ضمن أغاني ألبومه الأخير"عيش بشوقك" والفيديو كليب من إخراج أحمد المصري.

جدير بالذكر أن تامر حسني، قام بتصوير جميع أغاني ألبومه الجديد علي طريقة الفيديو كليب، كأول مطرب مصري عربي ينفذ هذه الفكرة، وبسبب هذا لجأ حسني، إلي إنتاج ألبومه بالكامل من خلال شركته الخاصة TH production، والاستغناء عن شركة "روتانا" لأن ما يريد تحقيقه لم تستطيع أي شركة إنتاج في الوطن العربي تنفيذه حيث تعد ميزانية إنتاج ألبوم حسني، أضخم من تكلفة إنتاج الأفلام السينمائية.