الأردن: حرس الحدود يقتلون أربعة أشخاص حاولوا التسلل إلى المملكة

أعلن الجيش الأردني في بيان، اليوم الأحد، قيام حرس الحدود الأردنيين بقتل أربعة أشخاص حاولوا التسلل إلى أراضي المملكة واعتقال اثنين آخرين، إضافة إلى إحباط محاولتي تهريب كميات من المخدرات.







ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة قوله، إنه "تم إحباط عملية تسلل بعد مشاهدة ستة أشخاص حاولوا اجتياز الساتر الأردني، حيث تم تطبيق قواعد الإشتباك معهم، ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة الآخرين وتحويلهم إلى الجهات المختصة".







ومن جهة أخرى، أكد المصدر "إحباط محاولتي تهريب كمية كبيرة من المخدرات الأحد حيث تم في العملية الأولى "مصادرة (362000) حبة كبتاغون و(50000) حبة ترامادول" وفي العملية الثانية "ضبط (28) كف حشيش و(72000) حبة كبتاغون".







ولم يحدد البيان، اسم الدولة التي حاول هؤلاء التسلل منها أو تهريب المخدرات إلى الأردن.







وغالباً ما يعلن الجيش الأردني إحباط عمليات تسلل وتهريب مخدرات على الحدود بين الأردن وسوريا.







وشدد الأردن الذي يستضيف أكثر من 600 ألف لاجئ منذ اندلاع الأزمة في سوريا في مارس(آذار) 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الإرهابيين لمحاولتهم التسلل إلى الأراضي السورية للقتال هناك.







كما اعتقل وسجن عشرات من تجار المخدرات.







وتؤكد وزارة الداخلية، أن "85% من المخدرات التي يتم ضبطها معدة للتهريب إلى خارج الأردن".