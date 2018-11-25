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مستوطنون يغلقون الطرق المؤدية لمعابر غزة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:18 م
مستوطنون يغلقون الطرق المؤدية لمعابر غزة
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وكالات
 
أغلق العشرات من سكان مستوطنات غلاف غزة، صباح اليوم الأحد، الطرق المؤدية لمعبر كرم أبو سالم لمنع وصول شاحنات البضائع الى قطاع غزة.



وذكر موقع "كان" العبري أن حوالي 100 مستوطن من سكان غلاف غزة أجروا صباح اليوم تظاهرات على طريق مستوطنة "أشكول" احتجاجاً على الأوضاع الأمنية بالجنوب واستمرار التظاهرات على الحدود مع قطاع غزة.



وقال الموقع العبري، إن "العشرات من سكان الغلاف أغلقوا الطرق المؤدية إلى معبر كرم أبو سالم واعترضوا شاحنات البضائع التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة".



وأضاف أن "المتظاهرين غالبيتهم من طلاب المدارس الثانوية بمستوطنات الغلاف".
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