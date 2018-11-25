ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"مستقبل وطن" يُطلق حملة لتوعية الطلاب بأخطار المخدرات والإدمان بالقاهرة

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:19 م
مستقبل وطن يُطلق حملة لتوعية الطلاب بأخطار المخدرات والإدمان بالقاهرة
طباعة
الفجر
 
نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، حملة تثقيفية بعنوان "بناء العقول لمحاربة المخدرات والإدمان" لطلاب مدارس المرحلة الثانوية بدائرة الزيتون.

وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالزيتون ومؤسسة السكينة لعلاج الإدمان، للتوعية بأخطار المخدرات بين طلاب المدارس، وتستمر الحملة حتى يوم 6 ديسمبر المقبل بمختلف المدارس.
المزيد عن: مصر مساثبل وطن اخبار اﻻحزاب
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
18:40
-
الأهلي
كأس الليبرتادوريس 2018
ريفر بليت
-
x
22:00
-
بوكا جونيورز
الدوري الإنجليزي
بورنموث
1
x
15:30
2
آرسنال
وولفرهامبتون
-
x
18:00
-
هيديرسفيلد تاون
الدوري الإسباني
إشبيلية
-
x
17:15
-
بلد الوليد
فياريال
-
x
21:45
-
ريال بيتيس
الدوري الإيطالي
نابولي
0
x
16:00
0
كييفو فيرونا
لاتسيو
-
x
19:00
-
ميلان
الدوري المصري الممتاز
مصر المقاصة
4
x
15:15
3
إنبي
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
طلائع الجيش
الانتاج الحربي
-
x
20:00
-
المصري البورسعيدي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
11/25/2018 5:30:00 PM