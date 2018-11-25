"مستقبل وطن" يُطلق حملة لتوعية الطلاب بأخطار المخدرات والإدمان بالقاهرة

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة القاهرة، حملة تثقيفية بعنوان "بناء العقول لمحاربة المخدرات والإدمان" لطلاب مدارس المرحلة الثانوية بدائرة الزيتون.



وذلك بالتنسيق مع الإدارة التعليمية بالزيتون ومؤسسة السكينة لعلاج الإدمان، للتوعية بأخطار المخدرات بين طلاب المدارس، وتستمر الحملة حتى يوم 6 ديسمبر المقبل بمختلف المدارس.