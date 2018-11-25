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العراق.. السيول والأمطار تودي بحياة 21 شخصًا خلال يومين

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:12 م
العراق.. السيول والأمطار تودي بحياة 21 شخصًا خلال يومين
أرشيفية
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وكالات
 

 

توفي 21 شخصًا وأصيب 178 آخرون بسبب السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت عدة محافظات بوسط وشمال العراق خلال اليومين الماضيين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي اليوم.

 

وكانت عدة محافظات عراقية بينها الموصل وصلاح الدين والكوت تعرضت خلال اليومين الماضيين إلى هطول أمطار غزيرة, نجمت عنها فيضانات وسيول جارفة تسببت بسقوط ضحايا مدنيين, فضلًا عن انهيار مئات المنازل وخيام النازحين كليًا أو جزئيًا, وتضرر عشرات السيارات المدنية سيما في القرى التابعة لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين. 

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