بعد مبادرة الـ 10 آلاف دولار.. 5 معلومات تكشف تاريخ "تلسا" الأمريكية

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، المبادرة التي قدمتها مدينة "تلسا" بولاية أوكلاهوما الأمريكية، والتي تضمن تقديم 10 آلاف دولار، لكل من قرر الإقامة بها لمدة عام على الأقل، كما سيحصل العمال على إعانات الإيجار والرواتب مجانًا.

وتهدف المبادرة لتشجيع الأمريكيين والأجانب على الانتقال للمدن الصغرى، أملًا في تشجيع العمال ورجال الأعمال على الاستثمار في المناطق الصغيرة من أجل إنعاش الاقتصاد بها.

إقبال كثيف على المبادرة

وشهدت المبادرة إقبالا عليها فقام 6000 شخصا بملء التطبيق الخاص بها والموجود على الموقع الإلكتروني الخاص بها خلال الشهر الجاري.

نبذة عن "تلسا"

تلسا هي ثاني أكبر مدينة في ولاية أوكلاهوما بعد عاصمتها ” أوكلاهوما سيتي “، وهي المدينة السابعة والأربعين من حيث عدد السكان، حيث بلغ عدد السكان طبقا لآخر إحصاء في عام 2015 والذي قدر عدد سكانها بحوالي 505.403 نسمة، وتقع المدينة عند نهر أركنساس عند سفوح جبال أوزارك، شمال شرق أوكلاهوما، وهذه المنطقة مشهورة باسم ” البلد الأخضر “، وقد تم تصنيف المدينة كواحدة من أكثر المدن ملاءمة للعيش في الولايات المتحدة الامريكية، كما تم تصنيفها كرقم 8 في مدن الولايات المتحدة المستقبلية في عام 2009 من قبل مجلة إف دي أي، وفي عام 2012 كانت تلسا ضمن أفضل 50 مدينة في الولايات المتحدة من قبل " بيزنس ويك ".

الهنود الحمر

في بداية تأسيسها كانت للهنود الحمر مع المستعمرين الأوروبيين، ثم عام 1869م تم طرد الهنود من المدينة وقد تراجع عدد سكانها من 10 آلاف نسمة إلى حوالي 6500 نسمة ولكن عام 1901م في إحصائية تلك السنة بلغ عدد سكانها 18 ألف نسمة.

وتقدم "الفجر" بعض المعلومات عن المدينة الأمريكية، بعد إطلاقها للمبادرة في السطور القادمة.

*يبلغ عدد سكان المدينة الأمريكية، 382.457 نسمة تأسست عام 1822.

* تقع تلسا نصفها على سهل والنصف الآخر على جبل، وكانت في البداية على جبل ثم بني فيها أول بيت في سهلها عام 1877م.

* تم تصنيف المدينة كواحدة من أكثر المدن ملائمة للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، وتصنيفها أيضا كرقم 8 في مدن الولايات المتحدة المستقبلية في عام 2009 من قبل مجلة "إف دي أي".

*تحتوي مدينة تلسا على العديد من المتاحف ومراكز الثقافة، ومسارح الفنون، والحدائق، وتنظم العديد من المهرجانات، كما يوجد فيها عدد كبير من حدائق الحيوان، والمحميات الطبيعية والأماكن الأثرية والمعارض الفنية.

* يوجد فيها متحف فيلبروك للفنون، الذي يقع في وسط المدينة، وهو يعتبر واحد من أفضل 50 متحفا للفنون الجميلة في الولايات المتحدة.