عاجل.. لحظة خروج جثامين ضحايا "معدية البحيرة" من مشرحة مستشفى الشهداء بالمنوفية (فيديو)

خرج ٣ سيارات إسعاف من مستشفى الشهداء المركزي بمحافظة المنوفية، لنقل 3 من الضحايا المتوفيين في حادث "عبارة البحيرة" استعداد لدفنهم بمسقط رأسهم بعزبة آمين بلقرية بشتامة بمركز الشهداء.





ووقع الحادث أثناء عبور المعدية لنقل الركاب والمسماة "المهدي"، المرخصة برخصة صادرة من الإدارة العامة للنقل النهري "إدارة دمنهور"، يبدأ من 13 أبريل 2017 وينتهي في 12 أبريل 2019 مصرح لها بنقل عدد 8 ركاب فقط، قيادة "ع.ق. م." 27 عامًا، مراكبي، ومقيم قرية كوم شريك، دائرة المركز، يستقلها 22 راكبًا من أهالي قرية بشتامي بمركز الشهداء بالمنوفية، في طريقهم إلى شاطئ قرية كوم شريك، وعند منتصف المسافة بالمجرى المائي، غمرت المياه المعدية المُشار إليها بسبب حمولتها الزائدة من الركاب، ما أدى لغرقها وسقوط مستقليها في المياه.



