إستعدادا لكان 2019.. ود يجمع المنتخبين التونسي و الجزائري
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:25 ممروى الجلاصي
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل، بأنه تم برمجة مقابلة ودية تجمع كل من المنتخب التونسي و المنتخب الجزائري يوم 26 مارس 2019.
و ستجرى المباراة بالجزائر إثر اتفاق الطرفين، في إطار تحضير الفريقين لكان الكاميرون 2019، الذي ينطلق شهر جوان المقبل.
و للتذكير، فإن آخر مواجهة ودية خاضها منتخب تونس، كانت أمام نظيره المغربي بملعب رادس يوم 20 نوفمبر 2018، حيث انتهت بفوز 'أسود الأطلس' بهدف من أقدام المهاجم يوسف نصيري.