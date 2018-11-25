إستعدادا لكان 2019.. ود يجمع المنتخبين التونسي و الجزائري

أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل، بأنه تم برمجة مقابلة ودية تجمع كل من المنتخب التونسي و المنتخب الجزائري يوم 26 مارس 2019.





و ستجرى المباراة بالجزائر إثر اتفاق الطرفين، في إطار تحضير الفريقين لكان الكاميرون 2019، الذي ينطلق شهر جوان المقبل.



