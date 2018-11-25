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إستعدادا لكان 2019.. ود يجمع المنتخبين التونسي و الجزائري

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:25 م
إستعدادا لكان 2019.. ود يجمع المنتخبين التونسي و الجزائري
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مروى الجلاصي
 
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم منذ قليل، بأنه تم برمجة مقابلة ودية تجمع كل من المنتخب التونسي و المنتخب الجزائري يوم 26 مارس 2019.

و ستجرى المباراة بالجزائر إثر اتفاق الطرفين، في إطار تحضير الفريقين لكان الكاميرون 2019، الذي ينطلق شهر جوان المقبل.

و للتذكير، فإن آخر مواجهة ودية خاضها منتخب تونس، كانت أمام نظيره المغربي بملعب رادس يوم 20 نوفمبر 2018، حيث انتهت بفوز 'أسود الأطلس' بهدف من أقدام المهاجم يوسف نصيري.
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