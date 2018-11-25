بورصة مسقط تنهي التعاملات علي تراجع بنسبة 0.62%





أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع، متراجعاً 0.62% بإقفاله عند مستوى 4425.45 نقطة، خاسراً 27.65 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الاثنين الماضي.





وكان سوق مسقط تعطل لـ 3 جلسات متتالة احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد الوطني الـ 48.





وتأثر المؤشر العام اليوم بتراجع أسهم قيادية؛ حيث هبط الجزيرة للخدمات 4.96%، وانخفض عمان للاستثمارات 4.65%، وتراجع كذلك الأنوار للسيراميك 3.7%.





وجاء تراجع المؤشر مع انخفاض مؤشراته القطاعية مجتمعة، وتقدمها الخدمات بنسبة 0.97%، بضغط 5 أسهم، وتراجع سيمبكورب صلالة 3.65%، وانخفض عمانتل 1.9%.





وتجاهل قطاع الخدمات صدارة سهم العُمانية التعليمية للرابحين اليوم بنسبة 10%.





وتراجع كذلك مؤشر القطاع المالي بنسبة 0.27%، بضغط 6 أسهم، وانخفض الخليجية للاستثمار 2.63%، وتراجع المدينة للاستثمار 2.56%.





وكان قطاع الصناعة أقل القطاعات تراجعًا اليوم بنسبة 0.24%، متأثرًا بتراجع 3 أسهم، وتقدم الحسن الهندسية المتراجعين اليوم بنسبة 25%، وتراجع الصفاء للأغذية 13.04%.





وارتفع حجم التداولات اليوم إلى 18.25 مليون سهم؛ مقابل 8.69 مليون سهم مليون سهم بالجلسة السابقة للعطلة، وزادت قيمة التداولات إلى 5.01 مليون ريال؛ مقابل 1.31 مليون ريال بجلسة الاثنين الماضي.



