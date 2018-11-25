"أنطوي وفوافي" يقودان هجوم المقاصة أمام إنبي
الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:54 مرامي بشاي
أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة انبي ، التي تنطلق في تمام الثالثة والربع عصر اليوم الاحد ، باستاد المقاولون العرب ، ضمن مواجهات الجولة ال 16 للدوري .
وضم تشكيل المقاصة :-
حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم
الدفاع: عاصم سعيد – طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد
الوسط: محمد توني – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان
الهجوم: جون أنطوى.
ويتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمى – هانى سعيد – رجب عمران – صلاح عاشور – عمر بسام – محمد دسوقى – اسامة جلال.
ويعود لتشكيلة الفريق الثنائي محمود وحيد بعد شفائه وفوافي بعد مشاركته مع منتخب مدغشقر حيث غاب اللاعبان عن مباراة نجوم اف سي الجولة الماضية بالدوري ، بينما يستمر غياب احمد عبدالعزيز مودي للمباراة الثانية علي التوالي للإصابة.
ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 23 نقطه في المركز الثالث بجدول الدوري .
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