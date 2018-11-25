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"أنطوي وفوافي" يقودان هجوم المقاصة أمام إنبي

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 01:54 م
أنطوي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام إنبي
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رامي بشاي
 
أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة انبي ، التي تنطلق في تمام الثالثة  والربع عصر اليوم الاحد ، باستاد المقاولون العرب ، ضمن مواجهات الجولة ال  16  للدوري .

وضم تشكيل المقاصة :-

حراسة المرمى:  أحمد عادل عبد المنعم 

الدفاع: عاصم  سعيد – طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد 

الوسط: محمد توني – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان 

الهجوم: جون أنطوى. 

ويتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمى – هانى سعيد – رجب عمران – صلاح عاشور – عمر بسام – محمد دسوقى – اسامة جلال. 

ويعود لتشكيلة الفريق الثنائي محمود وحيد بعد شفائه وفوافي بعد مشاركته مع منتخب مدغشقر حيث غاب اللاعبان عن مباراة نجوم اف سي  الجولة الماضية بالدوري ، بينما يستمر غياب احمد عبدالعزيز مودي  للمباراة الثانية علي التوالي للإصابة.

ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 23 نقطه في المركز الثالث بجدول الدوري .
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