"أنطوي وفوافي" يقودان هجوم المقاصة أمام إنبي

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة ، تشكيل فريقه لمباراة انبي ، التي تنطلق في تمام الثالثة والربع عصر اليوم الاحد ، باستاد المقاولون العرب ، ضمن مواجهات الجولة ال 16 للدوري .





وضم تشكيل المقاصة :-





حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم





الدفاع: عاصم سعيد – طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد





الوسط: محمد توني – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان





الهجوم: جون أنطوى.





ويتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمى – هانى سعيد – رجب عمران – صلاح عاشور – عمر بسام – محمد دسوقى – اسامة جلال.





ويعود لتشكيلة الفريق الثنائي محمود وحيد بعد شفائه وفوافي بعد مشاركته مع منتخب مدغشقر حيث غاب اللاعبان عن مباراة نجوم اف سي الجولة الماضية بالدوري ، بينما يستمر غياب احمد عبدالعزيز مودي للمباراة الثانية علي التوالي للإصابة.





ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 23 نقطه في المركز الثالث بجدول الدوري .