"كونميبول" يوضح حقيقة احتساب بوكا جونيورز فائزا بـ"ليبرتادوريس"

كشف أليخاندرو دومينجيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول"، حقيقة احتساب بوكا جونيورز، فائزًا على نظيره ريفر بليت، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، بعد الاعتداء العنيف على لاعبيه، مما تسبب في تأجيل المباراة بالأمس.





وقال دومينجيز، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "TYC" الأرجنتينية: "لا يوجد أي اتجاه لاحتساب بوكا جونيورز فائزًا، الجماهير تعلم أن المباراة تم الاتفاق على تأجيلها، بين دانيال أنجيليسي رئيس بوكا جونيورز، ورودولفو دونوفريو رئيس ريفر بليت، لتقام اليوم".





وأضاف: "لن ينتصر علينا غير الأسوياء، نريد كرة القدم الممتعة والمنافسة الصحية، ولا يفوز طرف برمي الحجارة".





وكانت جماهير ريفر بليت قد هاجمت حافلة بوكا جونيورز، بالحجارة، وتعرض عدد من لاعبي البوكا للإصابات، مما تسبب في تأجيل انطلاق المباراة بالأمس أكثر من مرة، ثم تأجيلها لتقام مساء اليوم الأحد.



