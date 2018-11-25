اليمن.. ميليشيات الحوثي تقصف الأحياء السكنية في الحديدة

أفادت مصادر لقناة العربية، بأن ميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات جديدة إلى مدينة الحديدة مستغلة التهدئة الهشة بسبب خروقاتها المتواصلة.

وقالت مصادر محلية إن الميليشيات أطلقت عشرات القذائف المدفعية والصاروخية باتجاه الأحياء السكنية جنوب وشرق المدينة، وشنت عدة هجمات وتسللات إلى مناطق تمركز قوات الجيش في محاولة لاستعادة بعض المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية.

التحالف يستهدف تعزيزات حوثية

وفي الأثناء شنت طائرات تحالف دعم الشرعية عشرات الغارات مستهدفة تعزيزات للميليشيات على الخطوط الشمالية لمدينة الحديدة والرابطة بين الحديدة ومحافظات حجة والمحويت وصنعاء عبر مديرية الضحي والقناوص.

كما استهدفت تعزيزات على الخطوط الرابطة بين مناطق الجراحي وزبيد وبيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة دفعت بها الميليشيات من محافظتي ذمار وإب.

وقامت مروحيات الآباتشي بعملية تمشيط واسعة في ذات المناطق وعلى امتداد الجهة الشرقية للخط الساحل مستهدفة مجاميع للمليليشيات كانت شنت هجمات متقطعة مستهدفة قرى المواطنين شرقي مديريتي الدريهمي والتحيتا وكذا مواقع قوات الجيش والمكلفة بحماية خط الإمداد الساحلي للجيش الرابط بين مدينتي المخاء والحديدة.