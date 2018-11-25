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الأهلي يقترب من التعاقد مع رامون دياز

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 12:23 م
الأهلي يقترب من التعاقد مع رامون دياز
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علي نبوي
 
اقترب مسئولو النادي الأهلي من التوصل إلى اتفاق مع الأرجنتيني رامون دياز، لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم، خلفا للمقال باتريس كارتيرون.

وكان مجلس إدرة النادي الأهلي، قد قرر إقالة كارتيرون من منصبه عقب خروج الفريق من بطولة كأس زايد للأندية بعد التعادل في الإمارات بهدف لكل فريق، علما بأن نتيجة الذهاب في الإسكندرية انتهت بالتعادل 2-2.

وتواصل مسئولو الأهلي مع المدرب السابق لاتحاد جدة السعودي، والذي رحب بتولي المهمة، ويتبقى فقط الاتفاق على بعض الأمور لإتمام التعاقد.
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