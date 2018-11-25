اللون الأحمر يسيطر على البورصة السعودية بمستهل التعاملات





ضغطت خسائر القطاعات القيادية بسوق الأسهم السعودية- تداول على أداء المؤشر العام للسوق- تاسي ليتراجع بشكل ملحوظ بالتعاملات الصباحية لجلسة اليوم الأحد، فيما استقر مؤشر السوق الموازي- نمو بدون تغيير مقارنة بمستواه في جلسة الخميس الماضي.





وهبط المؤشر الرئيسي للسوق السعودي- تاسي بنسبة 1.2%، بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، خاسرا 92.58 نقطة، تراجعت به لمستوى 7514.74 نقطة.





وبلغت قيم التداولات في تلك اللحظات 441.25 مليون ريال، بالتداول على 21.66 مليون سهم، تمت بتنفيذ 18.77 ألف صفقة.





وهيمن اللون الأحمر على أداء قطاعات السوق، ليتصدر "المواد الأساسية" القيادي الخسائر بنحو 1.8%، يليه "الطاقة" بـ 1.77%، ثم الاتصالات" بنسبة 1.6%.





وهبط "البنوك" صاحب أعلى وزن نسبي في المؤشر بنسبة 1.15%.





وحل سهم "صادرات" على رأس خسائر 142 سهما بنسبة 9.96%، فيما جاء "مجموعة الحكير" بمقدمة 19 سهما مرتفعا بنحو 3.2%.





واستقر مؤشر السوق الموازي- نمو عند مستوى 2441.47 نقطة دون تغيير مقارنة بمستواه في آخر تعاملات الأسبوع الماضي، في ظل استقرار جميع الأسهم.





وفي ختام تعاملات الخميس الماضي، شهد سوق الأسهم السعودية "تداول" ارتفاعا ملحوظا لليوم الثاني على التوالي، مسجلًا أعلى مكاسبه في 20 جلسة، بدعم مباشر من قطاعاته الكبرى، وعاد السوق الموازي "نمو" للمكاسب.







