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3 سفن حربية أوكرانية تدخل مياه روسيا الإقليمية بطريقة لا شرعية

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:36 ص
3 سفن حربية أوكرانية تدخل مياه روسيا الإقليمية بطريقة لا شرعية
سفن حربية أوكرانية
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وكالات
 

أعلن حرس الحدود الروسي، أن ثلاث سفن حربية تابعة للبحرية الأوكرانية دخلت صباح اليوم بصورة لا شرعية المياه الإقليمية الروسية، قاصدة مضيق كيرتش بين بحري آزوف والأسود.

 

وجاء في بيان صدر عن حرس الحدود: "صباح اليوم في الساعة 7:00 بتوقيت موسكو، وفي انتهاك للمادتين 19 و21 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، اخترقت ثلاث سفن تابعة للقوات البحرية الأوكرانية حدود روسيا الاتحادية ودخلت بشكل غير شرعي مياه روسيا الإقليمية".

 

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