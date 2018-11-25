أبرزها "وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء المستوى الرفيع".. 5 أشياء حدثت وأنت نائم

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الساعات القليلة الماضية، أحداث هامة سعيدة وحزينة، أبرزها؛ وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء المستوى الرفيع، النيابة تخلي سبيل ٥ متهمين في الاعتداء على مدرب "الداخلية".

زيادة جديدة في أسعار هذه الخدمات.. تعرف عليها

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الزيادة المقررة على تذاكر السينما والمسرح لا تتعدى الـ50 قرشًا، ولن تؤثر بأي شكل على حياة الناس، معقبًا: "50 قرشًا على تذكرة مسرح بـ300 جنيه ليست كبيرة بالمرة".

وتابع متحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء السبت، أن تذكرة السكة الحديد الدرجة الأولى المميزة هناك مقترح أن تزيد 2 جنيه، لافتًا إلى أن هذه الزيادة لن تؤثر على المواطنين، أما التذاكر العادية فلن تطالها هذه الزيادة.

ولفت إلى أن الرسوم المفروضة على السينما والمسرح لم ترتفع من عام 1942، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة لن تذهب لخزانة الدولة، ولكنها ستذهب للجمعيات الخيرية لتنمية الصعيد.

وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء المستوى الرفيع

كتب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، تصريح صحفي جديد عبر صفحته الشخصية على فيس بوك بشأن المستوى الرفيع، وقال إن الموضوع ليس "إلغاء" أو "عودة" المستوى الرفيع.

وأضاف: "إنما شرحنا أن ما كان يعرف بالمستوى الرفيع تم تحقيق كل اهدافه في نظام جديد تحت مسميات جديدة وبالتالي لا يوجد إلغاء من الأساس وإنما نظام جديد راعينا فيه تلبية طلبات وتوقعات الأهالي".

واستكمل تصريحه قائلاً: استبدلنا المستوى الرفيع بمنهج عصري وأحدث وأكثر فائدة لبناء جيل واع وطني".

"داعش" يتبنى قتل 9 مدنيين جنوبي ليبيا

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤولية الهجوم على بلدة بلدة تازربو في صحراء جنوبي ليبيا أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وخطف آخرين، حسب سكان البلدة.

وأعلن التنظيم مسؤوليته في بيان كتب فيه أن 29 شخصا إما قتلوا أو أصيبوا في الهجوم الذي شنه يوم الجمعة.

وقال مصدر عسكري إن المهاجمين سيطروا على مركز الشرطة في بلدة تازربو شمالي الكفرة إلى أن تمكن السكان من طردهم، ونشرت البلدة أسماء ستة من سكانها على موقعها الإلكتروني، قالت إنهم قتلوا في الهجوم.

وذكر أحد السكان أن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 10 آخرين، مضيفا أن المهاجمين خطفوا عددا من رجال الشرطة والمدنيين.

وكانت تازربو نقطة استراحة للسائحين خلال رحلات التخييم في الصحراء قبل انزلاق البلاد إلى الفوضى عام 2011 بسبب تدخل الناتو.

وشن التنظيم هجمات متعددة على بلدات جنوب ليبيا منذ انسحابه إلى الصحراء بعد خسارته مدينة سرت الساحلية معقله الرئيسي عام 2016.

مقتل 14 إرهابيا في ضربات جوية شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع العراقية يوم السبت، عن تنفيذ طيران الجيش والتحالف الدولي ضربات دقيقة في جبال عطشانة، أدت إلى مقتل 14 إرهابياً.

وقالت الوزارة في بيان، بحسب "السومرية نيوز"، إن "طيران الجيش والتحالف الدولي نفذ ضربات جوية دقيقة، ضمن عمليات الإنذار الأخير، في تلال عطشانة".

وأضافت أن "الضربات أسفرت عن تدمير 3 أوكار لعصابات داعش الإرهابية، ومقتل 14 إرهابياً"، مشيرة إلى أن "الضربات جاءت كغطاء جوي لتنفذ عملية تفتيش واسعة في تلال الجبال، وبإشراف مباشر من قبل قائد عمليات نينوى اللواء نجم عبدالله الجبوري، ونائبه وقائد الفرقة".

يذكر أن طيران الجيش والتحالف الدولي يقوم بين فترة وأخرى، بتنفيذ ضربات جوية على أوكار وأنفاق تنظيم داعش في المناطق التي كان يسيطر عليها، حيث تسفر عن مقتل وإصابة العشرات من عناصره.

النيابة تخلي سبيل ٥ متهمين في الاعتداء على مدرب "الداخلية"

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، إخلاء سبيل 5 من مشجعى نادى الزمالك، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهما، لاتهامهما بالاعتداء على مدرب نادى الداخلية علاء عبدالعال، خلال المبارة التى جمعت الفريقين فى مسابقة الدورى العام، الخميس الماضى، على ملعب بترو سبورت.

وواجهت النيابة بإشراف المستشار أحمد حنفى، المحامى العام الأول لنيابات القاهرة الجديدة، المتهمين بفيديوهات توضح اعتدائهم على مدرب الداخلية عقب تسجيل فريق نادى الزمالك الهدف الثانى عن طريق لاعبه محمود كهربا، وتعدى عدد من الجماهير على مدرب الداخلية.