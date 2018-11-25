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يورجن كلوب "غاضب" من محمد صلاح بسبب راموس

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 10:25 ص
يورجن كلوب غاضب من محمد صلاح بسبب راموس
محمد صلاح
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الفجر الرياضي
 

رد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي على طريقة احتفال النجم المصري محمد صلاح بهدفه في واتفورد خلال المباراة التي انتهت بفوز الريدز بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب عقب مباراة ليفربول وواتفورد: "33 نقطة أمر مميز وفارق الأهداف جيد للغاية نستحق الفوز لأن لاعبينا قدم مستوى جيدًا".

وعند سؤاله عن احتفال محمد صلاح وقصد السخرية من سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني، قال كلوب غاضبًا: لا أملك أي مشكلة بشأن السؤال ولكنني لم أشاهد احتفال محمد صلاح لأنني كنت أحتفل بطريقتي لوحدي

وأضاف كلوب: "هل تعتقد أن اللاعب يأتي إلى غرفة تبديل الملابس ويخبرني قبل المؤتمر الصحفي.. ليس لدي مشكلة في السؤال ولم أره يحتفل لأني لسوء الحظ احتفلت على طريقتي".

 

 

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