صرف 25 ألف جنيه تعويض لمزارع فقد ماشيتين بسبب الأمطار بالشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، قرارًا بصرف تعويض قدره 25 ألف جنيه لمزارع بقرية "هربيط" التابعة لمركز أبو كبير، ومناشدة جمعية "الأورمان" لإعطائه "جاموستين"؛ بعد واقعة نفوق ماشيتين ملكا له بسبب حدوث ماس كهربائي بأحد أعمدة إنارة القرية بسبب مياه الأمطار.



كانت قرية "هربيط" التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، شهدت سقوط أمطارًا، أول أمس الجمعة، أدت إلى حدوث ماس كهربائي بأحد أعمدة الموجودة بوسط القرية، ما أسفر عن نفوق ماشيتين ملك المواطن "م.ي.ع" وذلك خلال عودته من الحقل، ليقرر المحافظ إحالة الواقعة للنيابة العامة.