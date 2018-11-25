تخلصي من البقع الداكنة في الجسم بهذه الخلطات المذهلة

لكي تتجنبي عزيزتي وجود البقع الداكنة في الجسم والبشرة، عليكِ بتجربة هذه الخلطات الطبيعية فقد أثبتت فعاليتها في الونة الآخيرة وخلصت بعض السيدات من مشاكل البقع نهائيا:-





ماسك النشا والحليب والعسل

- ملعقة صغيرة نشا

- ملعقة صغيرة حليب

- ملعقة صغيرة عسل

اخلطي المكونات مع بعضها، حتى تصبح عجينًا، ثم ضعيها على الأماكن الداكنة والحساسة.

أزيلي الخليط بعد مرور نصف ساعة، ثم اشطفي المنطقة بالماء مع صابون الغليسرين، أو غسولكِ الخاص، الخالي من أيّ مواد كيميائية.

كرري الخليط 4 مرات أسبوعيًّا للحصول على نتيجة فاعلة.





ماسك الزبادي والكركم والخيار

- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة صغيرة زبادي

- ملعقة صغيرة كركم

ضعي المكونات مع بعضها، ثم على المناطق الداكنة، واتركيه لمدة نصف ساعة.

أزيلي الخليط، وتأكدي بقطعة قطنية أنكِ أزلتِ الكركم جيدًا، ويمكنكِ استخدام صابونة زيت الزيتون.

كرري الخليط أكثر من مرة أسبوعيًّا، حتى تختفي البقع الداكنة تدريجيًّا.





نصائح لتجنّب البقع الداكنة

- الابتعاد عن المكوث في الشمس في فترة الظهيرة.

- ارتداء الملابس القطنية، وإذا اخترتِ ارتداء خامات أخرى، فاحرصي على أن تكون ملابسكِ الداخلية من خامة القطن.