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تغييرات جديدة تطرأ على النسخة التجريبية iOS من "واتسآب"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 09:09 ص
تغييرات جديدة تطرأ على النسخة التجريبية iOS من واتسآب
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كشف تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" عن تغيرات جديدة تطرأ على النسخة التجريبية من iOS، وفقا لما نشره موقع fonearena الهندي.

وتتوفر التحسينات الجديدة في واجهة المستخدم للمكالمات الجماعية في الإصدار 2.18.110.17 من النسخة التجريبية لواتس آب على iOS، إلا أن هذه الميزة غير متاحة على نظام أندرويد حتى الآن، ومن المنتظر وصولها خلال الأيام المقبلة.

وقد وفرت التحسينات الجديدة زرًا جديدًا للمكالمات الجماعية في دردشات مجموعتك، إلا أن الطريقة الوحيدة  حاليا لمعرفة ما إذا كنت قد حصلت على الميزة أم لا، وذلك عندما تضغط على الزر، سيعرض واتس قائمة بجميع المشاركين المحتملين ليمكنك بدء مكالمة.

ونظرًا لأن الاتصال الجماعىي محدود بـ 4 أعضاء، فيمكنك تحديد 3 أعضاء آخرين للانضمام، وستتوفر هاتان الميزتان من خلال تحديث على Appstore فى الأسابيع القليلة القادمة للجميع مع بعض التحسينات.
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