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موعد مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت اليوم في نهائي كأس ليبرتادوريس

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 07:35 ص
موعد مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت اليوم في نهائي كأس ليبرتادوريس
بوكا وريفربليت
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علاء خليف
 

يحتضن ملعب ألمونومنتال مباراة العودة بين بوكا جونيورز وريفر بليت في نهائي كأس الليبرتادوريس مساء اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري.

                       

وانتهت مباراة الذهاب بين بوكا جونيورز وريفر بليت التي اقيمت يوم 11 نوفمبر الجاري بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بنتيجة 2/2، وتحسم نتيجة مباراة الإياب الفائز بلقب البطولة القارية، خاصة وأنه لا يعتد بقاعدة احتساب الهدف بهدفين خارج ملعب الفريق، لذلك فنتيجة موقعة الأحد ستكون الحاسمة لبطل الليبرتادوريس هذا العام.

 

ويشارك الفائز بلقب دورى أبطال أمريكا الجنوبية (كوبا ليبرتادوريس) في بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها دولة الإمارات فى ديسمبر المقبل.

 

وستقام مباراة الإياب بين بوكا جونيورز وريفر بليت في تمام العاشرة مساء الأحد 25-11-2018 على ملعب "ألومونومنتال" وستذاع المباراة عبر فضائية "أبوظبي الرياضية"، بعدما كان مقررا إقامتها مساء أمس السبت وتأجلت بسبب شغب الجماهير.

 

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث المباشر لمباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت في نهائي كأس ليبرتادوريس عبر البث المباشر على موقع الفجر الرياضي.

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