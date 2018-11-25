الأهلي يسعى لاستعادة الهيبة المحلية.. والزمالك عينه على مواصلة الصدارة في الجولة الـ16 بالدوري

يخوض الأهلي حامل اللقب، والمتذيل لترتيب الدوري المصري، أول مباراة بالبطولة بعد غياب طويل عقب أيام من إقالة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، عندما يستضيف المقاولون العرب، يوم الثلاثاء.

وسيسعى الأهلي، لاستعادة هيبته عندما يعود للمواجهات المحلية ضمن الجولة الـ16.

وخسر الأهلي، بطولة دوري أبطال أفريقيا، أمام الترجي التونسي، قبل أسبوعين ثم ودع كأس العرب للأندية الأبطال أمام الوصل الإماراتي يوم الخميس الماضي، ليقرر مجلس الإدارة إقالة كارتيرون.

وسيقود محمد يوسف، المدرب المساعد تدريبات الفريق بعد تكليفه بالمهمة مؤقتًا لحين التعاقد مع مدرب أجنبي.

ويدخل الأهلي، المباراة، وهو في ذيل الترتيب لأول مرة بسبب تأجيل 9 مباريات له؛ لانشغاله بخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا، وكأس العرب.

ويملك البطل التاريخي للمسابقة، 11 نقطة من 6 مباريات، بينما يتصدر الزمالك المسابقة برصيد 29 نقطة من 12 مباراة.

وتنطلق مباريات الجولة غدًا الأحد بـ3 مباريات؛ حيث يلتقي الإنتاج الحربي مع المصري البورسعيدي المتعثر منذ انتقال مدربه حسام حسن لتدريب بيراميدز.

وسيقود الفريق البورسعيدي فنيًا مصطفى يونس، عقب استقالة ميمي عبد الرازق، بعد الخسارة (3-0) أمام حرس الحدود في الجولة الماضية.

وحذر مختار مختار، مدرب الإنتاج الحربي، زميل يونس السابق في الأهلي، من صحوة المصري.

وقال مختار "طالبت اللاعبين بعدم الاستهانة بالمصري؛ لأنه يضم بين صفوفه العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة ويملك القدرة على استعادة الانتصارات سريعًا".

وأضاف "طالبتهم كذلك بعدم التفريط في أي نقطة حتى ننهي المسابقة بين الأربعة الكبار".

ويحتل الإنتاج، المركز الرابع برصيد 22 نقطة، فيما يحتل المصري المركز قبل الأخير، برصيد 12 نقطة من 10 مباريات، وله 5 مباريات مؤجلة.

ويلتقي طلائع الجيش، بقيادة مدربه الجديد البلجيكي لوك ايميل، مع الاتحاد السكندري، فيما يحل إنبي المتعثر ضيفا على مصر للمقاصة الذي يشارك بيراميدز في المركز الثاني.

ويواجه الزمالك، الجونة غدا الاثنين الذي يشهد أيضًا مواجهتي بتروجيت مع سموحة، وحرس الحدود مع وادي دجلة.

الزمالك يسعى للتمسك بالقمة

ويستعيد الزمالك أمام الجونة خدمات الثلاثي كابونجو كاسونجو، والثنائي التونسي حمدي النقاز، وفرجاني ساسي، بعد غيابهم عن الفوز 2-1 على الداخلية الجولة الماضية.

وتأكدت سلامة المدافع محمود علاء، وعدم تأثره بالشد العضلي الذي تعرض له في نهاية مباراة الداخلية.

وتختتم مباريات الجولة يوم الأربعاء المقبل، بمواجهة تجمع بين النجوم مع بيراميدز.

وتأجلت مباراة الداخلية والإسماعيلي لانشغال الأخير بخوض مباراة في الدور التمهيدي للموسم الجديد من دوري أبطال أفريقيا.