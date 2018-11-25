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شاهد.. آثار معرض مقتنيات الرسول

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:56 ص
شاهد.. آثار معرض مقتنيات الرسول
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نعيم يوسف
 
عرض الإعلامي طارق علام، في برنامجه "هو ده"، المذاع على قناة المحور الفضائية، تفاصيل معرض مقتنيات الرسول، الذي أقيم في أحد الفنادق، معربا عن سعادته بحضور هذا المعرض.

وشدد "علام"، على أن المعرض ضم الكثير من الأشياء والمقتنيات الخاصة بالرسول، وبعض الأشياء موجودة في مسجد الحسين بالقاهرة.

ولفت إلى أن الجزء الأكبر من المقتنيات تم نقلها إلى تركيا وقت الاحتلال، سواء بالقوة أو بشراءها، مشددًا على أن رسالة الإسلام هي الرحمة، ويجب تقديم عيد مثل مولد النبي بشكل محبب لأن مصر دولة وسطية.
المزيد عن: معرض مصر طارق علام الرسول
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