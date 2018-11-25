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توفيق عكاشة مهاجمًا نشطاء حقوق الإنسان: "عيال زبالة" (فيديو)

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 06:48 ص
توفيق عكاشة مهاجمًا نشطاء حقوق الإنسان: عيال زبالة (فيديو)
الإعلامي توفيق عكاشة
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نعيم يوسف
 
شن الإعلامي توفيق عكاشة، هجوما شديدًا على منظمات حقوق الإنسان، ووصفهم بأنهم "عيال زبالة"، معقبا: "محدش فيكم فكر يواجههم، وكانوا يخرجون على شاشات التلفزيونات وضحكوا على فريق من الشباب".

وتابع، "عكاشة"، في برنامجه "مصر اليوم"، المذاع على قناة الحياة الفضائية، أن الناس نزلت الشارع للتظاهر، ضد المرتبات والأشياء التي لا تعجبهم، وأسقطوا الاقتصاد، مضيفًا: "كل يوم والتاني عاملين وقفة.. أديكم وقفتوا يا خويا ولا عملتوا أي حاجة".

وأضاف: "أنا كنت بصوت لوحدي.. وأقول يا ناس غلط أمنعوا كاميرات الإعلام عن الناس دي خالص.. أهو جه على دماغك انت دلوقتي".
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