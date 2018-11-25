الفنانة الأردنية ركين سعد تستعد لدراما رمضان في مصر وتشارك بأعمال سينمائية جديدة





قالت الفنانة الأردنية ركين سعد، إنها ستشارك في بعض الأعمال الدرامية في رمضان المقبل بمصر، لكنها لم تقرر العمل المناسب لها حتى الآن.





وأضافت ركين في تصريحات إعلامية خلال حضورها مهرجان القاهرة السينمائي، أنها سعيدة بالأعمال التي قدمتها في مصر، منها مسلسل "واحة الغروب" ومسلسل "بالحجم العائلي"، وأنها أصرت على مشاركة الحضور مشاهدة فيلم "لا أحد هناك"، كونها متفائلة بأحمد مجدي، الذي وصفته بأنه أحد الموهوبين الذين سيكون لهم شأن كبير.



وتابعت أنه إلى جانب أعمالها في الأردن، ستشارك في أعمال سينمائية في الوطن العربي، وفي مصر على وجه الخصوص الفترة المقبلة، لكنها تفاضل بين بعض الأعمال من خلال القراءة في الفترة الراهنة.





وأشادت بحسن التنظيم في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، وأن اختيار فيلم الافتتاح كان موفقا إلى حد كبير، خاصة أن الكثير من الأفلام المصرية والعربية أضافت للمهرجان هذا العام.



كما أعربت عن سعادتها لمشاركتها في فيلم "ثلاثة آلاف ليلة" للمخرجة مي المصري.









