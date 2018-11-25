رسالة من الفنانة سارة عبد الرحمن لرئيس مهرجان القاهرة السينمائي





قالت الفنانة المصرية سارة عبد الرحمن، إن فيلم "ليل خارجي" من أفضل الأفلام المشاركة بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين.





وأضافت سارة عبد الرحمن، في تصريحات صحفية خلال مشاركتها في مهرجان القاهرة السينمائي، أنها لم تتعاقد على أي أعمال جديدة حتى الآن لأسباب خاصة، إلا أنها متفائلة خلال الفترة المقبلة.





ووجهت رسالة إلى محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة، قائلة: "تحياتي إلى الأستاذ محمد حفظي على المجهود الجبار الذي قام به مع كل فريق العمل، وشرف لي أن أشارك في الدورة الحالية".

وتابعت أنها حرصت على حضور بعض الأفلام التي ترى أنها أقرب للفوز في المهرجان منها" ليل خارجي" و"لا أحد هنا".





"ليل خارجي" بطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف قاسم، ومشاركة متميزة لعدد كبير من ضيوف الشرف: هم على قاسم، أحمد مجدى، أحمد مالك، بسمة، عمرو عابد، وصبري عبد المنعم، تأليف شريف الألفي ومن إخراج أحمد عبد الله السيد.



