عاجل.. فيريرا يرد على أنباء توليه تدريب الأهلي خلفا للفرنسي كارتيرون

أكد البرتغالي جوزفالدو فيريرا مدرب السد القطري الحالي والزمالك السابق أن الحديث حول توليه تدريب الأهلي مجرد شائعات.

وقال فيريرا في تصريحات صحفية أن الحديث حول تدريبه للأهلي مجرد قصص وهذه الأنباء ليست صحيحة على الإطلاق.

ونفى المدرب البرتغالي رحيله عن السد القطري حلال الفترة المقبلة رافضا الحديث أيضا عن مستقبله مع الفريق .

وسبق لفيريرا أن تولى تدريب الزمالك موسم 2015 / 2016، وحقق معه لقبي الدوري والكأس بعد غياب طويل .