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"أديب" بعد مصادقة تونس على قانون المساواة في الميراث: "الدنيا مقلوبة"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 05:19 ص
أديب بعد مصادقة تونس على قانون المساواة في الميراث: الدنيا مقلوبة
عمرو أديب
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نعيم يوسف
 
قال الإعلامي عمرو أديب، إن تونس صادقت رسميا على مشروع قانون يساوي بين الرجل والمرأة في الميراث، معقبا: "الدنيا مقلوبة وخلاص من بكرا الراجل هيورث زي الست.. والدنيا مقلوبة جوة وبرا تونس وفي مصر".

وأضاف "أديب"، في برنامجه "الحكاية"، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، أن أصحاب الآراء الفقهية معترضين، ويرون أن هذا مخالف للشرع والشريعة، ولكن تونس قررت أن المرأة مثل الرجل ولذلك ترث مثله.

وصادقت الحكومة التونسية، الجمعة، على مشروع قانون أساسي مثير للجدل، يتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة، ومن المنتظر إحالة مشروع القانون حول المساواة في الإرث إلى البرلمان، من أجل المصادقة عليه حتى يدخل حيّز التنفيذ في حال حاز على تأييد أغلبية الأعضاء.
المزيد عن: مصر قانون عمرو أديب تونس الميراث
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