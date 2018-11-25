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مسئول شركة الثغر بعد غلقها لـ المسئولين: "المستثمر عايز يشتغل" (فيديو)

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:48 ص
مسئول شركة الثغر بعد غلقها لـ المسئولين: المستثمر عايز يشتغل (فيديو)
محمد سعيد
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نعيم يوسف
 
وجه محمد سعيد، مدير فرع القاهرة لشركة الثغر للأعمال الخرسانية، التحية إلى القوات المسلحة والهيئة الهندسية، مؤكدا أنهم يشرفون فقط على العمل في تنفيذ المشروعات القومية، والشركات المصرية هى التي تنفذ.

وأشار "سعيد"، خلال حوار مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه هاني عبدالرحيم، إلى أنهم هم من قاموا بتمهيد الأرض قبل بدء العمل، وقاموا برفع المخلفات، لافتا إلى أن المصنع لم يتوقف على مدار 9 سنوات منذ بدايته، وكانوا يعملوا 24 ساعة.

ولفت إلى أنهم لم يحرر لهم محضر بغلق المصنع، مناشدًا المسئولين التعاون معهم لإعادة عمل الشركة، قائلا: "استغلوا المستثمر المصري لأنه عايز يشتغل، وعايزين نساعد العمال اللي قعدوا في بيوتهم".
المزيد عن: مصر محمد سعيد شركة الهيئة الهندسية القوات المسلحة
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