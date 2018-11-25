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"أميرة أبوداود".. سيدة أعمال بدأت مشروعها بـ1000 جنيه

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 04:42 ص
أميرة أبوداود.. سيدة أعمال بدأت مشروعها بـ1000 جنيه
أميرة أبو داود
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نعيم يوسف
 
قالت السيدة أميرة أبو داود، سيدة أعمال مصرية، إنها بدأـت مشروعها الخاص بألف جنيه، كقرض حصلت عليه من صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت "داود"، في لقاء مع برنامج الحكاية، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أنها صاحبة مشروع للمشغولات النحاسية، التي تصنعها من منزلها.

وشددت على أنها حصلت على دورة تدريبية من الصندوق لتتعلم كيفية بدء المشروع، كما أنها تنضم حاليا إلى بعض المعارض الخاصة لعرض منتجاتها.
المزيد عن: مصر مشروع عمرو أديب سيدة أعمال السيدة أميرة أبو داود
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