"أميرة أبوداود".. سيدة أعمال بدأت مشروعها بـ1000 جنيه



وأشارت "داود"، في لقاء مع برنامج الحكاية، المذاع على قناة MBC مصر الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، إلى أنها صاحبة مشروع للمشغولات النحاسية، التي تصنعها من منزلها.



وشددت على أنها حصلت على دورة تدريبية من الصندوق لتتعلم كيفية بدء المشروع، كما أنها تنضم حاليا إلى بعض المعارض الخاصة لعرض منتجاتها.

قالت السيدة أميرة أبو داود، سيدة أعمال مصرية، إنها بدأـت مشروعها الخاص بألف جنيه، كقرض حصلت عليه من صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.