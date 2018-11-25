بعد إعادة إعمار قرية الروضة.. "الأورمان": مصر لن تنكسر



وأشار "سعفان"، في مداخلة مع برنامج "أحلام مواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه هاني عبدالرحيم، إلى أن المجتمع المصري بالكامل كان يوجد عنه ممثلين أمس في قرية الروضة ببئر العبد، مضيفا: "كل الناس كانت بتتسابق عشان تقول لأهالي سيناء عمرنا ما هنشوف دمعة في عينكم".



كان مسجد الروضة قد تعرض منذ عام إلى هجوم إرهابي يعتبر الأكثر دموية في تاريخ مصر الحديث، حيث هاجم مسلحون مسجدا في القرية ما أسفر عن سقوط 305 شهيدا و128 مصابا.

قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام مؤسسة الأورمان، إن إعادة إعمار قرية الروضة ببئر العبد بعد تعرضها لهجوم إرهابي يعتبر ملحمة وطنية شاركت فيها كل مؤسسات الدولة، مشددًا على أن مصر لن تنكسر.