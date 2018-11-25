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"حماية المستهلك" لـ المواطنين: "اللي يتعرض لعروض وهمية يتصل بينا"

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 03:44 ص
حماية المستهلك لـ المواطنين: اللي يتعرض لعروض وهمية يتصل بينا
اللواء راضي عبدالمعطي
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نعيم يوسف
 
قال اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، إنهم أصدروا بيانا لتحذير المواطنين في مناسبة الجمعة البيضاء، وأن يكونوا حريصين عند شراء السلع، كي لا يقعوا فريسة للإعلانات الخادعة والعروض الوهمية.

وأضاف "عبدالمعطي"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، وتقدمه ريهام الديب، وأحمد سمير، أن هذا دور أساسي للجهاز، وكان رجال الضبطية القضائية متواجدين في كل "المولات"، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وتابع رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه يجب على المواطنين الحرص، والتأكد من السعر قبل العرض، وبعد العرض، موضحا أنه عند تعرضه للعروض الوهمية، عليه أن يتواصل مع رقم 19588، للإبلاغ عن هذه الحالات أو الإبلاغ عن طريق صفحة الجهاز.
المزيد عن: توك شو اللواء راضي عبدالمعطي الجمعة البيضاء اجهزه الامن أخبار
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